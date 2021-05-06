В Калуге директор школы запустил челлендж в честь Дня Победы

В Калуге директор школы №45 Антон КОВАЛЕВ запустил челлендж #АвтоГерой в честь Дня Победы. Об этом сообщили на странице школы в соцсети вечером в среду, 5 мая.

Организатор акции предлагает калужанам прикреплять фотографии ветеранов на торпеды своих машин.

- 9 Мая — святой для каждого из нас день, - говорится на странице школы. - День памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками.

Условия акции:

Поместить фотографию ветерана на торпеду автомобиля. Важное условие: фотография героя не должна мешать управлению автомобиля.

Сфотографировать композицию.

Выложить фотографию в социальные сети с хэштегом #АвтоГерой_45.