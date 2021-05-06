В Калуге директор школы запустил челлендж в честь Дня Победы
В Калуге директор школы №45 Антон КОВАЛЕВ запустил челлендж #АвтоГерой в честь Дня Победы. Об этом сообщили на странице школы в соцсети вечером в среду, 5 мая.
Организатор акции предлагает калужанам прикреплять фотографии ветеранов на торпеды своих машин.
- 9 Мая — святой для каждого из нас день, - говорится на странице школы. - День памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной схватке с немецко-фашистскими захватчиками.
Условия акции:
- Поместить фотографию ветерана на торпеду автомобиля. Важное условие: фотография героя не должна мешать управлению автомобиля.
- Сфотографировать композицию.
- Выложить фотографию в социальные сети с хэштегом #АвтоГерой_45.
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