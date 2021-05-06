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С «Фермой» праздники вкуснее

Опубликовано: 06.05.2021 08:45 0 525
С «Фермой» праздники вкуснее

Приближается самое «шашлычное» время года - майские праздники! Традиционно в эти дни в воздухе витает весенний аромат, переплетающийся с запахом вкуснейшего шашлыка. У многих из нас есть традиция в один из этих дней отправляться в лес, ставить мангал и жарить мясо или выезжать на дачу и устраивать барбекю на специально оборудованной лужайке. Каждый знает, что жареное мясо на свежем воздухе - это само по себе удовольствие.

БЫСТРО И ВКУСНО
Если нет времени замариновать мясо, в «Ферме» всегда можно найти готовый шашлык: «Классический», «С майонезом» и «Куриный». Остается только нанизать сочные кусочки на шампуры и пожарить на прогоревших углях. «Классический» маринуется в собственном соку буквально 1-2 часа, этого достаточно, чтобы мясо хорошо пропиталось. В составе кусочки свинины, лук, перец и соль. Хорошему мясу вообще не нужны сложные маринады. Соотношение специй здесь идеальное. Шашлык «С майонезом» тоже стоит попробовать, такой маринад отлично смягчает мясо и прекрасно сочетается со свининой. А «Куриный» универсален, нравится и детям, и взрослым. Сроки годности у шашлыка небольшие, потому что в составе нет никаких усилителей вкуса и консервантов, только натуральное мясо и специи.

АППЕТИТНЫЕ КОЛБАСКИ
Но «Ферма» может похвастаться не только вкуснейшим шашлыком, но и замечательными колбасками. «Баварские», «Мюнхенские», «Домашние» колбаски-гриль поражают своим нежным вкусом и бесподобным ароматом. Это и неудивительно, ведь в составе только мясо и натуральные специи. Кроме того, все делается вручную, сотрудники вкладывают в свою работу душу. А что может быть лучше, чем пища, приготовленная теплыми женскими руками?
В сети магазинов «Ферма» всегда можно выбрать действительно вкусную, качественную продукцию по приемлемой цене. А все потому, что работает «Ферма» без посредников и может позволить себе продавать продукцию по доступным ценам и баловать покупателей заманчивыми акциями.

ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНОЕ
А еще здесь всегда можно приобрести свежую домашнюю телятину. Да-да, именно домашнюю, выращенную бабушками и дедушками в частных сельских подворьях. Подтверждение этому – справка из сельсовета. Ведь справка – главный документ, подтверждающий факт выращивания телят на подворье. Такое мясо – лучшее по вкусовым и питательным показателям, а также рекомендовано для детского питания.


Несмотря на то что в «Ферме» всегда большой мясной ассортимент и и широкий выбор полуфабрикатов, компания не стоит на месте. Она продолжает баловать калужан новинками, среди которых колбаски «Классические» из свиного окорока, купаты «Лакомый кусочек» из свиного окорока и куриного филе и колбаски «Индейка с паприкой» из филе грудки индейки и куриного филе с добавлением натуральной сушеной паприки. Конечно же, все качественное и натуральное, без добавок: только мясо и специи - соль, перец, лук, чеснок. Об этом говорит и небольшой срок годности – всего трое суток, а значит, продукция – 100%-но натуральная.
Выбирайте в «Ферме» все, что вам нравится, и не отказывайте себе в удовольствии! А если вдруг погода испортится, можно приготовить и мясо, и колбаски дома в духовке. Получится тоже потрясающе вкусно.

Опубликовано: 06.05.2021 08:45 0 525
Тэги: рeклама
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