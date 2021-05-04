Скончался оператор калужского телеканала Евгений Малев

Печальная новость пришла во вторник, 4 мая. Не стало телеоператора ГТРК «Калуга» Евгения Малева. Ему было 40 лет.

Евгений Малев родился и вырос в Кишиневе. Окончив Академию театра, музыки и изобразительных искусств в Кишинёве, он долгое время работал в родном городе. Телеоператор пришел на ГТРК «Калуга» в августе 2016 года.

У Евгения остались жена и двое маленьких детей.