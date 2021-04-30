Владислав Шапша посетил предприятие, на котором будут делать уникальное биоволокно

В пятницу, 30 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША посетил Боровский район, где проходит строительство завода по производству парфюмерно-косметической продукции. Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.

На заводе будет производиться биоразлагаемое нетканное волокно, которое в России ещё не выпускается. Предприятие планируется открыть в конце 2021 года. На нем будет создано около 300 новых рабочих мест.

- По итогам встречи поставил несколько задач, - отметил Шапша. - Руководству ОЭЗ поручил ускорить подготовку дорожной инфраструктуры. А администрации района - оказать помощь предприятию в организации вакцинирования работников от коронавируса.

