В Калуге выбирают название лестницы возле музея космонавтики

В Калуге лестница возле музея космонавтики полностью восстановлена. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает правительство Калужской области.

- Лестница от территории музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского к набережной Яченского водохранилища полностью реконструирована, - отметили в ведомстве.

Также в соцсетях проходит голосование за название лестницы. Власти предложили на выбор пять вариантов, за которые можно проголосовать, либо написать свой вариант в комментариях.

Результаты голосования на данный момент: