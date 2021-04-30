В Калуге выбирают название лестницы возле музея космонавтики
В Калуге лестница возле музея космонавтики полностью восстановлена. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает правительство Калужской области.
- Лестница от территории музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского к набережной Яченского водохранилища полностью реконструирована, - отметили в ведомстве.
Также в соцсетях проходит голосование за название лестницы. Власти предложили на выбор пять вариантов, за которые можно проголосовать, либо написать свой вариант в комментариях.
Результаты голосования на данный момент:
- Взлетная - 41.43%;
- Гагаринская - 21.43%;
- Космическая - 21.43%;
- Яченская - 20%;
- Прибрежная - 10%.
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