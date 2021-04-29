Теорема простая – беречь здоровье женщин!

Именно от этих врачей пациентки ждут особенного такта и чуткости. Большая удача найти своего «женского доктора». Для многих калужанок им стала акушер-гинеколог клиники «Теорема-мед» Татьяна Жук. Татьяна Александровна много лет проработала в столичных клиниках оперирующим доктором. В Калуге её профиль – послеродовая помощь, а также поддержка беременных женщин.

- Татьяна Александровна, почему именно так?

- Я очень люблю беременных и консультирую будущих мам на любом сроке. Также мы оказываем на высоком уровне послеродовую помощь женщинам: решение проблем лактации, обработка швов, например, после кесарева или сложных родов. Искренне хочется помочь! В наше время подготовке к родам в наших поликлиниках уделяется большое внимание, есть множество курсов для будущих мамочек. Они сдают анализы, бывают на осмотре. После родов зачастую картина резко меняется, женщина с головой уходит «в ребенка», а на себя машет рукой. Меж тем, у многих есть вопросы, связанные с грудным вскармливанием, с тем, как ухаживать за собой, как быстрее прийти в дородовое состояние. Я уж не говорю про то, чтобы сдать анализы, проверить, в норме ли гемоглобин и прочие важные показатели. Вот с этими всеми вопросами можно и нужно обращаться к нам! Врач ведь не только узкий специалист, где-то мы выступаем и в роли психологов. Порой женщине, чтобы улучшить состояние надо услышать, что у нее все в порядке. Или получить грамотный совет. И что не менее важно – профессиональный. Сейчас модно лечиться с помощью интернета. Но только врач сможет увидеть нюансы, даже результаты анализов порой не так информативны, как осмотр в кабинете.

- А что касается девочек, в каком возрасте надо первый раз приводить детей на осмотр к гинекологу?

- В младенческом возрасте, чтобы исключить анатомическую патологию развития. Затем мама должна наблюдать и в случае жалоб, циститов приводить к врачу.

- Какой главный совет дадите?

- Поддерживайте естественную чистоту, соблюдайте правила личной гигиены и помните о средствах защиты во время близости.

Гордеева Любовь Игоревна, Врач ультразвуковой диагностики. Квалификационная категория «Высшая»

- Любовь Игоревна, расскажите, пожалуйста, о себе.

- Стать врачом я решила еще в детстве по примеру бабушки, всю войну проработавшей медсестрой в госпитале. Закончила Смоленскую медицинскую академию. Затем 25 лет проработала в в 3-ей городской больнице в отделении УЗД, где получила огромный опыт в диагностике сложных больных с патологиями. С 2016 года тружусь в частной клинике«Теорема-мед».

- Оборудование хорошее?

- В клинике «Теорема-мед» установлено современное оборудование, оно отвечает требованиям времени. Но главное в УЗИ-диагностике грамотный доктор, умеющий расшифровать показания со сложными патологиями.

- Насколько безопасна процедура УЗИ?

- Абсолютно безопасна и высоко информативна! Её можно проводить многократно. Она безболезненна и комфортна для пациентов. И не имеет противопоказаний. В отличии от маммографии, которую делают женщинам только после сорока лет и не чаще, чем раз в год.

- Можно ли делать УЗИ, не имея на руках направления от специалиста?

- Иногда можно, но приходить с конкретным направлением от доктора, где он ставит задачу врачу УЗД, какую патологию исключить.

- Какие заболевания можно диагностировать с помощью УЗИ?

- Очень многие патологии внутренних органов и сосудов, заболевания щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза у мужчин и женщин. Если доктор дал вам направление на УЗИ, идите на исследование как можно быстрее, чем раньше поставлен диагноз, тем успешнее пройдет борьба с болезнью!