Нотариальная ответственность

На вопросы наших читателей на «Прямой линии» отвечала президент Калужской областной нотариальной палаты Светлана ЖАНЖАРОВА.

- Какие изменения и новшества произошли в нотариате за последний год?

- Во всех сферах нашей жизни идет цифровизация. Она, конечно, коснулась и нотариата. За счет собственных средств нотариального сообщества на федеральном уровне создана единая информационная система, которая содержит сведений о нотариальных действиях и позволяет снизить риски фальсификаций нотариальных документов. В настоящее время технологии и система ЕИС позволяют совершать нотариальные действия удаленно и дистанционно.

Материнский капитал

- Мы частично погасили ипотечный кредит материнским капиталом. Знаю, что должна выделить доли обоим своим детям. Старшей дочери уже 23 года. Подскажите, может ли она отказаться от этой доли? Каким образом?

- Если вы еще не получили средства, выделяемые государством на помощь семьям, то ваша дочь может отказаться от предоставленного ей права на использования материнского капитала. Она может обратиться к нотариусу, который разъяснит ей правовые последствия такого решения. Но, как только средства материнского капитала будут реализованы, отказаться от доли она уже не сможет.

О брачном договоре и разделе имущества

- Все чаще в нашей жизни встречаются супруги, которые оформляют брачный договор. Насколько востребована эта услуга?

- Брачный договор – это интересный формат имущественных отношений. Мы всегда говорим, что надо договариваться сразу, чтобы впоследствии сократить время на урегулирование вопросов и сэкономить средства на адвокатов и суды. Особенно если супруги занимаются какой-то предпринимательской деятельностью.

Можно заключать договор как до брака лицами, намеревающимися в него вступить, так и уже находясь в браке. Чтобы его составить, надо предъявить документы, удостоверяющие личность, свидетельство о браке.

С каждым годом количество брачных договоров растет.

- Если в замужестве родители подарили мне дачный участок, будет ли делиться это имущество при разводе?

- В браке применяются нормы семейного законодательства. Приобретенное имущество по безвозмездным сделкам (дарение, наследство) является личным. На него не распространяется режим супружеской собственности. Вы вправе владеть, пользоваться и распоряжаться имущество без согласия супруга.

О наследстве

- Можно ли отказаться от наследства или его части?

- Отказаться от наследства можно в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя, при этом отказ от части наследства не допускается. Отменить (оспорить) отказ от наследства возможно только в судебном порядке при наличии условий, предусмотренных законом.

- Наследует ли жена долги мужа, если она отказывается от наследства?

- Если ваши долги были общие, вы отказались от части наследства в части долга. Но если вы несли солидарную ответственность по долгам, то ваша половина доли в этих долгах никуда не денется.

- Как можно лишить наследника наследства?

- Признание недостойным наследником возможно только в судебном порядке. Если нотариусу предоставляется такое решение суда, а такие случаи, к сожалению, бывают, то от наследства наследник отстраняется.

О работе нотариусов

- Где можно узнать о графике приема дежурных нотариусов?

- График размещается на сайте Калужской областной нотариальной палаты, а так же на сайтах нотариусов.

- Почему некоторые калужские нотариусы отказывают в удостоверении вполне законной сделки и имеют ли они на это право?

- Нотариус в праве отказать, а в некоторых обстоятельствах он даже обязан это сделать, если сделки противоречат законам. Есть целый ряд таких причин. Нотариус может вынести письменное постановление об отказе совершения нотариального действия. Оно оспаривается в порядке особого производства. У гражданина есть 10 дней, чтобы подать жалобу на действия нотариуса. Такие прецеденты есть. Но очень редко признается отказ нотариуса необоснованным.

- Как нотариусы живут с таким большим количеством тайн других людей?

- Нотариусы любят свою работу и, конечно, переживают за все, с чем они соприкасаются. Безусловно, мы сталкиваемся с синдромом эмоционального выгорания. Ведь нотариусу приходится переживать с гражданином и потерю близкого человека, и семейные дрязги. Мы разбираемся и регулируем споры между людьми. Но не можем забывать о законе, должны вести все дела профессионально, хранить тайны. Даже во внерабочее время нотариус понимает, что на него возложена большая ответственность.

Калужская областная нотариальная палата

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