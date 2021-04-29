Правильный образ жизни сохранит здоровье сердца

На вопросы отвечает Саенко Юлия Владимировна, врач кардиолог

Какие сердечно-сосудистые заболевания встречаются чаще всего?

Самые частые состояния, требующие помощи врача-кардиолога:

артериальная гипертензия,

ишемическая болезнь сердца,

хроническая сердечная недостаточность,

нарушения ритма

- Какие симптомы являются «звоночками» для обращения к врачу?

В первую очередь – уровень давления. Повышение давления – это всегда признак, что необходимо обратиться к врачу. О повышенном давлении могут говорить такие признаки, как головные боли, покраснение кожи, шум в ушах, головокружения.

Боли в грудной клетке, особенно, связанные с ходьбой, с физической нагрузкой.

Одышка – еще один достаточно частый симптом проблем с сердцем.

Важно понимать, что заболевания сердца нередко протекают бессимптомно или со слабовыраженными симптомами. И с возрастом риск их развития возрастает в разы. Поэтому любому мужчине старше 40 лет и женщине старше 50 лет необходимо регулярно профилактически посещать кардиолога. Хотя бы раз в году прийти, выполнить ЭКГ. Несомненно, гораздо разумнее предупреждать развитие заболеваний, нежели потом тратить время, силы и средства на их лечение.

- Можно ли сказать, что болезни сердца молодеют?

Возраст считается одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но все чаще среди больных встречаются лица не только зрелого, но и молодого возраста.

- Назовите главные факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы?

Немодифицируемые причины:

Возраст.

Наследственная предрасположенность.

Пол. Чаще артериальной гипертонией страдают мужчины.

Модифицируемые причины:

курение;

избыток соли в рационе;

чрезмерное употребление алкоголя;

абдоминальное ожирение (отложение жира в области живота);

низкая физическая активность;

повышение сахара крови;

- Расскажите, пожалуйста, о методах диагностики заболеваний сердца

Электрокардиограмма. Это скрининговое обследование – то есть то, которое рекомендуется регулярно выполнять профилактически, даже при отсутствии жалоб.

Холтеровское мониторирование. Это обследование представляет собой непрерывную регистрацию работы сердца на ЭКГ в течение суток – с помощью специального портативного устройства, которое крепится на пациенте. Во время исследования пациенту рекомендуется вести обычный образ жизни – для максимально точного результата. Суточное мониторирование позволяет отследить динамику работы сердца человека в течение более продолжительного времени, чем при обычной ЭКГ.

СМАД — это автоматическое измерение артериального давления в течение суток и более (при необходимости). Измерения проводятся в амбулаторном режиме, в условиях обычной активности пациента. Методика проста, безболезненна и весьма информативна. Она повышает точность оценки истинного уровня артериального давления.

УЗИ сердца.

Анализы на холестерин, глюкозу. Отклонение от нормы по этим показателям может говорить о повышенном риске инсульта, инфаркта.

Какие привычки полезны для сердца?

Соблюдение здорового образа жизни – основа сохранения и укрепления здоровья.

К принципам здорового образа жизни относится:

отказ от курения ( курение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний)

ограничение употребления соли менее 5 г/сутки.

нормализация массы тела ( индекс массы тела менее 25 кг/м2; окружность талии у мужчин менее 94 см, у женщин менее 80)

физическая активность ( ежедневная ходьба до 10000 шагов в день).

правильное питание ( разноообразное, с обязательным включениемфруктов и овощей, полиненасыщенных жирных кислот, исключая быстрые углеводы).

полноценный сон ( не менее 7-8 часов в день).