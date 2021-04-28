Скончался глава администрации Детчино Евгений Заверин

В среду, 28 апреля, стало известно о смерти главы администрации поселка Детчино Малоярославецкого района Евгения ЗАВЕРИНА. Об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

- Евгений Львович на протяжении 24 лет занимал руководящие должности в городской управе Калуги, - отметил Денисов. - В его обязанности входили работа с молодежью, развитие спорта и физической культуры в городе. В эти тяжелые дни мы разделяем тяжесть утраты с родными и близкими Евгения Львовича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Заверину было 58 лет. Он выпускник калужского филиала Бауманского университета. В городской управе Калуги работал с 1990 по 2014 годы. После этого занимал руководящие должности в Малоярославецком районе.

Причины смерти и дата прощания пока не называются.