В Калуге медведица Маша сама себе сделала операцию

В Калуге медведица Маша, которая живет в центре реабилитации диких животных «Феникс», повредила ногу, но в итоге сама себе помогла. Подробности в среду, 28 апреля, сообщила руководитель центра Вероника МАТЮШИНА.

- Всем уже известно, что наша Машахулиганяшавсекопашаиломаша постоянно дает мозгу работать, и лапкам тоже, - пояснила она. - Вынимая очередные кирпичики и закопанный под ними строительный мусор, эта мадам повредила ногу, сильно проткнула ее металлическим штырем (или гвоздем, мы так и не разглядели). Если днем эта красотка еще бегала и хулиганила, то к вечеру она поскучнела и помрачнела. Тут мы и обнаружили, что в задней лапе у нее торчит металл. Она наступает на ногу, но ей очень трудно. Кое-как Сергей [муж Вероники] заманил ее в берлогу и попросил показать лапку, что она и сделала. Посовещались, вызвали врача-хирурга на дом, Сергей меня привез из дома. Машку должен кто-то отвлекать, пока ее будут усыплять транквилизатором. Мне она лапку тоже показала, но вынуть этот штырь просто так я не рискнула. Короче, ждем врачей.

Когда приехал врач, усыпить медведицу так и не смогли.

- Это же Ума-палата Маша, а не кто-то другой, - рассказала Вероника Матюшина. - Манька все смякитила и в берлогу не пошла, ни за какие коврижки-вкусняшки. Села на пенек и посматривает, как готовят летающие шприцы. Потом добежала до середины вольера и села ровно так, чтоб в нее точно не попали. И никакие уговоры и манипуляции Машу с места не сдвинули. Пока решали, как быть и что делать, решила Машке показать, как надо ходить, если болит нога - поднять больную конечность и прыгать. Через 10 минут Марья именно так и стала передвигаться, на трех лапах, поднимая больную вверх. Операцию решили перенести на утро. Но душа-то болит за эту хулиганку. Подхожу, показываю руку и как зубами можно вынуть предмет. Показала несколько раз. Вот...Утром Марья уже носилась на четырех ногах. Она вынула зубами «гвоздь». Теперь проведем ей профилактику антибиотиками, как назначил доктор. Вчера Машка уже носилась, кувыркалась и играла новой покрышкой, сапогом и другими игрушками. Мои надежды на то, что пока она спит, я наведу порядок в ее вольере спокойно и обстоятельно, выкину все кирпичи и то, что она вынула, улетучились.