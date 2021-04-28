В Калуге 28 апреля состоялось очередное заседание Городской Думы

Началось заседание с награждения победителей конкурса «Моя Калуга – вектор в будущее».

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил почетную грамоту главному врачу больницы скорой медицинской помощи Анне Черновой.

Также Юрий Моисеев проинформировал коллег о том, что Городская Думы была награждена дипломом за победу в областном конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов.

«Благодарю депутатов и аппарат Городской Думы за плодотворный труд, эта победа – результат нашей слаженной работы», – подчеркнул спикер Городской Думы.

Парламентарии рассмотрели предложенные поправки в решение «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам для МУП «Управление калужского троллейбуса».

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов сообщил, что членами фракции было принято решение голосовать против повышения платы за проезд. Остальные фракции Городской Думы также выступили против повышения тарифа.

В итоге единогласным решением депутаты отклонили предложение о повышении платы за проезд в пассажирском транспорте.

«Управление калужского троллейбуса нуждается в дальнейших преобразованиях, обновлении подвижного состава, необходимы значительные инвестиции, – отметил Городской Голова Дмитрий Денисов. – Сейчас у нас появились возможности использовать для этих целей меры государственной поддержки, в том числе предоставляемые государственной транспортной лизинговой компанией. Мы планируем подать заявку и приобрести новый подвижной состав фактически за половину стоимости. Также возможно использование для этих целей инфраструктурных займов – долгосрочных кредитов для развития инфраструктуры, в том числе и транспортной. Будем изыскивать и внутренние ресурсы для развития УКТ».

«Депутаты единогласно выступили против повышения платы за проезд, это решение было принято с учетом непростой экономической ситуации в период пандемии и необходимости социальной поддержки населения, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Городским Головой озвучены меры, которые позволят продолжить развитие муниципального общественного транспорта. Депутатский корпус также примет активное участие в этой работе».

Были внесены изменения в структуру Городской Управы. Управление жилищно-коммунального хозяйства присоединяется к управлению городского хозяйства.

Реорганизация позволит оптимизировать расходы бюджета, объединить функции управлений для оперативного решения вопросов местного значения и сэкономить порядка 11 миллионов рублей ежегодно.

Депутаты внесли поправки в бюджет города, согласовали сделки муниципальным предприятиям, скорректировали границы территориальных общин «Суворовская» и «Силикатный», а также внесли изменения в Положение об управлении архитектуры и в Положение об аренде недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В рамках часа контроля депутаты рассмотрели вопросы капитального ремонта, а также обсудили меры по устранению нарушений, допущенных подрядчиками.

Капитальный ремонт 2020 года привел к неоднозначным результатам: на одних домах работы были выполнены качественно, жильцов других домов ждали залития, оторвавшиеся козырьки, треснувшая и отвалившаяся штукатурка.

Вдобавок подрядчики испортили тротуарную плитку на Театральной площади залив ее краской, клеем и цементным раствором.

В настоящее время подрядные организации ведут работы по очистке плитки, в случае неудачи им придется менять ее за свой счет. Также горе - строители будут оштрафованы.

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев сообщил, что депутаты еще в прошлом году обратили внимание на качество работ, а в Городской Думе была создана специальная рабочая группа.

Председатель рабочей группы Андрей Нефедов рассказал, что депутаты проверили практически все дома в центральной части города, на которых велись работы по капремонту.

Причиной разрушения фасадов стала, в том числе и халатность управляющих компаний. Перед началом капремонта они должны были провести работы по реконструкции вентканалов и подготовке подкровельного пространства.

«Управляющие компании не реагировали на предписания, не готовили должным образом дома к проведению капитального ремонта, кроме того, большая часть подрядных организаций, выигравших конкурсы в прошлом году – иногородние компании, многие из них недобросовестно отнеслись к своим обязанностям», – отметил депутат Максим Платов.

Исправлять фасады подрядчики будут в рамках гарантийного ремонта.

«Необходимо также усилить контроль за разработкой проектной документации, – предложил Андрей Нефедов. – А в том случае если дом не подготовлен к капитальному ремонту, лучше отложить его, чем тратить огромные средства на работы, после которых будут залиты квартиры и подъезды, а фасады домов начнут рушиться».

В 2021 году в Калуге планируется выполнить работы по капитальному ремонту в 99 домах на общую сумму 550 миллионов рублей.

Будут отремонтированы фасады, крыши, инженерные сети и отмостки.

В настоящее время подрядчики приступили к работам на 51 многоквартирном доме, заменено 48 лифтов, завершены работы по ремонту фасадов и крыш двух домов.

Как сообщил исполняющий обязанности директора Фонда капитального ремонта Владимир Федотов, в текущем году будет ужесточен контроль за подрядчиками, увеличено количество выездных проверок, основной акцент будет сделан на качестве работ. Также обязательным требованием к подрядчикам станет страхование ответственности в случае повреждения имущества жильцов.

«В этом году мы отмечаем 650-летие Калуги, ремонтируется множество домов в центральной части города и отдаленных районах, очень важно выполнить все работы качественно и в срок, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Также необходимо к майским праздникам привести в порядок Театральную площадь. В дальнейшем необходимо наладить тесное сотрудничество между Фондом капитального ремонта, Государственной жилищной инспекцией, властями города и управляющими компаниями, чтобы капитальный ремонт приносил жителям радость, а не новые проблемы».

Начальник УМВД России по городу Калуге Вадим Мартынов представил отчет об итогах оперативно-служебной деятельности управления за 2020 год.

В УМВД России по городу Калуге поступило 6025 сообщений о преступлениях, 3515 – об административных правонарушениях.

Возросло количество преступлений, совершенных с использованием банковских карт, мобильной связи и сети интернет. Ущерб составил 150 миллионов рублей.

Снизилось количество изнасилований, квартирных краж, краж из автомобилей, карманных краж, угонов автомобилей и фальшивомонетничеств.

Выявлено 648 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 329 преступлений в сфере экономики.

Сотрудниками полиции обеспечен общественный порядок при проведении 444 массовых мероприятий, в которых приняли участие 193 тысячи человек.

По раскрываемости преступлений Калуги входит в пятерку лидеров среди столиц субъектов ЦФО.

Были раскрыты все убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровья и изнасилования.

Вадим Мартынов поблагодарил депутатский корпус за конструктивное сотрудничество.

Глава городского самоуправления Юрий Моисеев в свою очередь также выразил благодарность всем сотрудникам калужской полиции: «Благодарю весь личный состав УМВД России по городу Калуги за четкую и слаженную работу. Прошедший год был очень тяжелым: пандемия, рост числа мошенничеств и киберпреступности, но сотрудники полиции, несмотря на все трудности, достойно выполнили свой долг и обеспечили правопорядок и безопасность в нашем городе. Желаю всем сотрудникам УМВД крепкого здоровья, успехов и благополучия».