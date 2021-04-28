Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил сотрудников скорой помощи

28 апреля - день работников скорой медицинской помощи. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов, заместитель министра здравоохранения Илья Соваков и руководители подразделений Городской Управы посетили калужскую станцию скорой медицинской помощи и поздравили сотрудников с профессиональным праздником.

Руководители города осмотрели помещения станции и пообщались с сотрудниками.

«Работники скорой медицинской помощи – люди уникальной профессии, они должны в кратчайший срок принять решения, от которых зависят жизни людей, попавших в тяжёлую ситуацию – обострившиеся заболевания, травмы. От профессионализма сотрудников скорой помощи зависят жизни каждого из нас. В этот праздничный день хочется пожелать им здоровья, счастья, терпения, сил, ещё раз поблагодарить за их нелёгкий труд», – прокомментировал Юрий Моисеев.

По словам Главы городского самоуправления, здание, в котором располагается сейчас станция скорой медицинской помощи, не отвечает необходимым требованиям. Постоянные пробки в центре города затрудняют работу экипажей скорой, а старое здание постепенно ветшает. В течение двух месяцев ожидается переезд станции скорой помощи в новое современное помещение на улице Максима Горького.

Работникам скорой помощи были вручены почётные грамоты Главы городского самоуправления и Городского Головы, также их ждали подарки от партии «Единая Россия» – микроволновая печь, кофеварка, чайный сервиз и набор чая.