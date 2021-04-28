Владислав Шапша поздравил работников скорой помощи

В среду, 28 апреля, отмечается День работника скорой медицинской помощи. Свое поздравление медикам опубликовал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- «Каждый пациент проходит через твое сердце», - говорит о своей работе Людмила Брюханова, сотрудник службы скорой помощи с 25-летним стажем. Сейчас Людмила Анатольевна возглавляет оперативный отдел Регионального центра скорой медицинский помощи и медицины катастроф, - говорится в сообщении главы региона. - Это мозговой центр службы, куда 24 часа в сутки 365 дней в году стекается вся информация о том, кому нужна экстренная помощь. Сейчас в среднем каждые 2 минуты поступает вызов. А в острый период пандемии интенсивность звонков возрастала в разы! На сотрудников скорой помощи легла колоссальная нагрузка и ответственность. Но они справились, потому что это люди особой закалки.



Губернатор напомнил, что несколько раз в прошлом году встречался с работниками скорой помощи:

- Мы приложили максимум усилий, чтобы помочь и поддержать, усилить службу. Автопарк скорой помощи пополнился 32 новыми автомобилями, заработала санавиация. В ближайшее время служба переедет в здание на Горького, 85, в котором проведена капитальная реконструкция. Это позволит повысить оперативность работы службы и создать комфортные условия для персонала. Сегодня наши теплые поздравления и искренняя благодарность врачам, фельдшерам, медицинским сестрам, диспетчерам, водителям и всем сотрудникам скорой помощи. Спасибо за ваше милосердие и чуткость, ответственность и профессионализм, за то, что каждый день спасете человеческие жизни! Здоровья вам, семейного благополучия и пусть люди как можно чаще поддерживают вас словами признательности за ваш благородный труд!