Владислав Шапша провел заседание антитеррористической комиссии перед майскими праздниками

Во вторник, 27 апреля, в Калуге губернатор Владислав ШАПША и начальник УФСБ России по Калужской области Сергей ЯДЫКИН провели совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области. Речь шла о мерах по обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий в период майских праздников: 1 Мая, Пасхи и Дня Победы.

По данным силовых ведомств, правоохранительными органами проводятся мероприятия, направленные на профилактику террористических угроз на территории Калужской области.

В частности, на муниципальном уровне созданы временные оперативные штабы, реализуются планы по обеспечению общественного порядка. Проводятся рабочие встречи с лидерами национальных диаспор и автономий, проживающих на территории области.

Владислав Шапша призвал принять дополнительные меры по обеспечению защиты граждан:

- Прошу всех максимально ответственно отнестись к обеспечению безопасности в этот период, особенно с учетом того, что к традиционным майским праздникам прибавилась Пасха, стало больше нерабочих дней. Рассчитываю, что вместе мы сможем защитить граждан и жизненно важные объекты от террористической угрозы, не допустим возникновения социальной напряженности и чрезвычайных ситуаций. Главное – быть бдительными и координировать все наши действия.