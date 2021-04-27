В Калужской области стало меньше уклонистов

Во вторник, 27 апреля, в Калуге состоялась пресс-конференция, посвященная военному призыву 2021 года. Мероприятие провели военный комиссар Сергей Николаевич Кузьменков и начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Калужской области Андрей Евгеньевич Мельник.

На пресс-конференции подняли вопрос условий призыва во время пандемии.

- Министерство обороны делает все, чтобы минимизировать случаи заражения коронавирусной инфекцией: как во время призывных компаний, так и в последующем при службе, - отметил Кузьменков. - У нас призывник может привиться, придя в военкомат или в муниципальных образованиях. Но если не успел по каким-то причинам, то это можно сделать и непосредственно в той части, куда он попадает служить. Это четко отслеживается, создаются все условия.

Также на мероприятии обсудили тему уклонистов. Как сказал комиссар, у некоторых людей возникают разные семейные и другие обстоятельства, по которым они уклоняются от службы, но в целом их стало гораздо меньше.

- На сегодняшний день значительно сократилось количество уклонистов, но, тем не менее, такие люди есть, к сожалению, - подчеркнул комиссар.

На пресс-конференции подняли вопрос обеспечения призывников. По словам Кузьменкова, призывник, попадая на сборный пункт, получает форму, несессеры, в которых есть средства гигиены. На пункт следования им выдают индивидуальные рационы питания, маски и дезинфекторы. Также комиссар подробнее рассказал, можно ли брать с собой смартфон на службу.

- Телефоны с геолокацией не разрешается проносить на территорию тех частей, куда они попадают служить, - отметил Кузьменков. - Тем не менее, это не значит, что связь с родными и близкими будет нарушена. Всегда есть стационарные телефонные пункты, на которых свободно можно пообщаться с родителями и близкими.