Профком МПРА в Калуге вышел из профсоюза, назвав решение его председателя трусливым

Крупный скандал набирает обороты в калужском межрегиональном профсоюзе работников автопрома. Эта организация ведет свою деятельность на заводе «Фольксваген». В эти дни там вовсю идет подготовка к переговорам с руководством завода по вопросу изменений в коллективном договоре.

И вот, как выясняется, в организации произошел раскол. Во «Вконтакте» появилось видео председателя комитета предприятия МПРА Дмитрия ТОЛЧЕННИКОВА, в котором он довольно жестко прошелся по председателю профсоюза Дмитрию ТРУДОВОМУ.

- Я 11 лет работаю на «Фольксвагене» из которых 10 лет состою в профсоюзе МПРА и последние полтора года занимаю выборный пост председателя комитета предприятия, - говорит Толченников. - Всегда профсоюз МПРА позиционировал себя как самый прозрачный и демократичный профсоюз. Я тоже так считал до того момента, пока не попал в активисты и не стал глубже разбираться в его структуре. В последнее время все решения принимались без учета мнения работников, активистов, и избранных членов профкома. Эти решения единолично принимал Дмитрий Трудовой, а рядовые активисты вынуждены были постоянно оправдываться за чужие проступки, к которым не имеют отношения.

Ряд единолично принятых решений Дмитрия во многих случаях вопреки решениям профкома, не позволяют нам дальше работать во благо сотрудников завода «Фольксваген», - продолжает Дмитрий Толченников свой разоблачительный рассказ. - Мы пытались изменить ситуацию, долго и упорно призывали Дмитрия к голосу разума, к демократичным принятиям решений, на что получали только нелестные высказывания в свой адрес и обвинения в антипрофсоюзной деятельности.

Но мы, большая часть профкома уже поняли, что деятельность профсоюза МПРА в последнее время нельзя назвать общественной. Это скорее похоже на бизнес Дмитрия Трудового и Елены Крюковой. Они построили структуру профсоюза таким образом, что несогласные с их мнением и неугодные им члены профсоюза могут быть исключены ими из профсоюза единолично – без совещания с профкомом, без предоставления каких-либо фактов.

Согласно устава профсоюза любой его член имеет право высказать критику в сторону руководящих органов профсоюза. Но если это будет сделано в сторону Трудового, то ты попадаешь в черный список. Как говорится, Цезарь вне критики.

Последней каплей стала твердая позиция Трудового в отношении коллективного договора и склонение всех активистов к тому, чтобы мы голосовали за то, чтобы профсоюз МПРА вновь шел на конфликт со всеми в преддверии переговоров, - объясняет Толченников решение большой части профкома выйти из МПРА. - Единоличное решение об исключении Владимира Лагутина из профсоюза за инакомыслие. Это трусливое решение было принято втайне от профкома и о котором мы узнали от представителя работодателя, которого Дмитрий оповестил, но почему-то не стал оповещать ни Лагутина, ни профком. Блокировка всех нас в группах МПРА и внутренних чатах профсоюза. Поэтому мы – большая часть профкома МПРА на заводе «Фольксваген» - приняли совместное решение выйти из профсоюза МПРА. Он более не является организацией, нацеленной на благо работников, не является демократичной, прозрачной структурой.

Дня нас - тех кого на этой неделе исключили из профсоюза и кто вышел сам - важна работа для людей и на благо людей, - говорит Толченников в заключение. - Поэтому мы приняли решение о создании нового, поистине демократичного профсоюза. Того профсоюза, который должен объединить работников завода «Фольксваген» в одну единую силу. Мы с уверенностью заверяем всех, что наша общественная деятельность, которую мы, уже бывший профком МПРА, проводили в последние годы, будет продолжена нами в полном объеме, а ее качество станет еще лучше, так как над нами теперь нет человека, чьи собственные интересы важнее интересов сотрудников завода «Фольксваген». Мы не будем искать конфликта с другими организациями на нашем заводе. У нас есть, куда направить нашу энергию, ведь на заводе осталась еще масса нерешенных проблем.

По словам Толченникова, новый профсоюз получил название «Единство».

Под видео на страничке Толченникова в ВК развернулась дискуссия работников «Фольксвагена». На момент данной публикации там оставили более 60 комментариев. Мнения ожидаемо разделились: одни одобрили демарш профкома, другие нет.

Уважаемые читатели, работаете на «Фольксвагене»? Состоите в профсоюзе или просто знакомы с ситуацией? Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!