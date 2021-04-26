Калужская область за год улучшила показатели в рейтинге качества жизни

Калужская область по итогам 2020 года заняла 23 место в рейтинге качества жизни в регионах России. Результаты исследования в понедельник, 26 апреля, опубликовало издание РБК.

- Рейтинг РБК - это способ ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, непосредственно отражающих уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности (розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, обеспеченность медиками, климатическая зона и другие — всего десять индикаторов), - пояснили авторы. - Показатели, характеризующие специфику региональных бюджетов (традиционный предмет анализа региональных экономик), не были включены в расчет, поскольку не отражают напрямую качество жизни. Параметры, лежащие в основе рейтинга, строятся на базовых данных Росстата, ФНС, Банка России — в этом смысле фундаментальные вопросы к репрезентативности данных (насколько точно они отражают реальность) нужно адресовать не составителям рейтинга.

В прошлом году наш регион занимал 26 место.

Первая шестерка лидеров за год не поменялась: Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская, Воронежская области и Краснодарский край.

Остались прежними и аутсайдеры: Тыва, Карачаево-Черкессия и Алтай.

Оставшиеся соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Брянская область – 15 место, Тульская – 27 место, Смоленская – 33 место, Орловская – 49.