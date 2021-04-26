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Владислав Шапша поручил сделать комфортным получение государственных услуг

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2021 14:49 1 646
Владислав Шапша поручил сделать комфортным получение государственных услуг

В понедельник, 26 апреля, губернатор Владислав ШАПША провел заседание областного правительства.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и директор МФЦ Калужской области Михаил Иванов доложили о повышении качества доступности для населения предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подчеркивалось, что 21 апреля 2021 года в ежегодном послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил задачу в течение трех лет обеспечить перевод большинства госуслуг на дистанционный формат.

Дмитрий Разумовский рассказал о том, что за прошлый год на портале государственных и муниципальных услуг зарегистрировались 118 тысяч жителей области старше 14 лет. Общее число пользователей данного интернет-ресурса объединяет 61% взрослого населения области. Растет и число обращений за электронными услугами: за 2020 год оно превысило 1,2 миллиона, за I квартал – 314 тысяч обращений. Среди наиболее востребованных – услуги, предоставляемые семьям с детьми, а также запись на прием к врачу и на вакцинацию от COVID-19.

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» между министерством цифрового развития, связи массовых коммуникаций Российской Федерации и областным Правительством заключено соглашение об опытном внедрении новых решений для развития Федерального реестра государственных и муниципальных услуг. До 2024 года планируется провести цифровую трансформацию, которая максимально упростит для граждан получение госуслуг и обеспечит полную прозрачность процедуры обработки заявлений чиновниками. В этом и следующем году будут завершены работы по оптимизации 47 государственных и муниципальных услуг.

Помимо онлайн-сервисов в Калужской области действуют 37 центров и 69 офисов «Мои Документы». Они предоставляют 219 видов государственных и муниципальных услуг. Доля граждан, имеющих доступ к ним по принципу «одного окна» составляет свыше 92 %. В 2020 году в МФЦ реализовано 10 проектов, включая разработку новой, более функциональной версии официального сайта МФЦ, позволившей реализовать ряд новых полезных сервисов, в первую очередь – консультирование, «Безналичный МФЦ», благодаря которому во всех центрах были установлены POS-терминалы для оплаты госпошлины. Для повышения доступности получения электронных услуг для граждан, не имеющих собственных компьютеров или доступа к электронным сервисам, начал работу первый в регионе цифровой МФЦ. В настоящее время ведется работа по созданию сети таких учреждений, а также по реализации 15 ведомственных проектов по созданию виртуального консультанта колл-центра.

Владислав Шапша положительно оценил региональный опыт по повышению доступности и качества госуслуг, особенно в социальной сфере.

Обращаясь к руководителям профильных ведомств, губернатор подчеркнул, что в нашем регионе есть успешная практика, которая позволяет обеспечить работу социальной сферы с учетом запросов и потребностей людей:

- Получение государственных услуг должно быть комфортным для граждан.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2021 14:49 1 646
Тэги: область
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