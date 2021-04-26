В Калужской области за неделю количество укушенных клещами людей выросло в четыре раза

В Калужской области за неделю, с 19 по 25 апреля, 59 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами. Об этом в понедельник сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Среди пострадавших 16 детей.

По сравнению с предыдущей неделей количество укушенных людей увеличилось в четыре раза.

При этом боррелиоз подтвердился у клещей в восьми случаях.

- Для предотвращения укуса клеща необходимо подбирать соответствующую одежду и репелленты, - напоминают в Роспотребнадзоре. - Если клещ присосался, чаще это голова, подмышечная область, область живота, паха, внутренняя поверхность бедер, необходимо обратиться в лечебное учреждение, где вам квалифицированно его удалят. Каждый пострадавший может сдать клеща на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» для раннего и своевременного обращения к врачу и проведения антибиотикотерапии в случае положительного результата исследования инфицированности клеща. Исследования проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баррикад, д.181 с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 12:30) без выходных и праздничных дней. Справки по телефонам (4842) 55-01-09.