Владислав Шапша поблагодарил ветеранов Чернобыля

В понедельник, 26 апреля, исполнилось 35 лет со дня взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в своей публикации в соцсетях поблагодарил ликвидаторов этой страшной аварии:

- Сегодня в России памятная дата - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Более 5000 жителей Калужской области участвовали в ликвидации Чернобыльской катастрофы, которая случилась 35 лет назад. Сегодня мы говорим спасибо за мужество и самоотверженность ветеранам Чернобыля. Это пожарные, военные, медики, строители, ученые, все те люди, без которых последствия аварии на ЧАЭС были бы намного тяжелее. Ушедшим из жизни героям-ликвидаторам – вечная память!