Отделение будущего от Альфа-Банка: в Калуге открылся первый phygital-офис

С 21 апреля в Калуге на улице Кирова, 14 официально заработал phygital-офис Альфа-Банка — совершенно новое пространство на российском рынке, где умные технологии и ценность человеческого общения работают на комфорт клиентов.

Офис XXII века

В Калуге Альфа-Банк открыл офис, в котором работа строится по совсем новым для рынка правилам. Phygital-офис (phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов) — это симбиоз человеческих коммуникаций и цифровых услуг.

Многие банки в наше время идут в онлайн, но команда «красного банка» считает, что этого мало, важен контакт с людьми, и пандемия это подтвердила.

- Основной ценностью корпоративной культуры Альфа-Банка является свобода, — отмечает региональный управляющий Альфа-Банка в Калуге Давид Амбурцумян. — Люди даже в эпоху коронавируса не готовы отказываться от общения. Мы все нуждаемся в этом. Много можно писать предложений и вопросов во всевозможные чаты, обращаться к роботам, но человек устроен так, что он хочет живого общения и последний год доказал его ценность. На входе клиентов встречает терминал с Face Id, который узнает клиента. На вид он вполне стандартный — выбираете в меню нужную операцию, например, «оплата кредита». Вместо талона на противоположной стороне прямо на стене высвечиваются данные сотрудника банка, который к вам подойдет. А вам остается лишь выбрать любое удобное место в основном зале.

— Нашу концепцию в первую очередь отличает то, что не клиент идет к сотруднику банка, ожидая того специалиста, который ему поможет. Он регистрируется — и это к нему идет сотрудник банка, — отмечает директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Калуге Ольгой Гамаюновой.

К такому сервису привыкли в первую очередь клиенты в премиальном сегменте. Но Альфа-Банк не делит людей на категории, предоставляя высокий уровень обслуживания абсолютно всем, кто пользуется услугами банка.

Биометрия

Если клиент подключил биометрию, а сделать это можно в мобильном приложении буквально за несколько секунд, на входе в phygital-офис камеры с точностью до 98% идентифицируют человека, и ему придёт push-уведомление с приветствием и номером в очереди. Параллельно сотруднику банка поступает вся необходимая информация, которая позволяет подготовиться к встрече.

- Многие банки сейчас потеряли человеческое лицо. Для вас же по-прежнему на первом месте стоит клиент, его потребности, проблемы. Вы чутко относитесь к каждому человеку и решаете все в индивидуальном порядке. Мне это очень нравится, - сказал постоянный клиент Альфа-Банка Константин Сотсков. - По поводу новой системы, которая работает в этом офисе. Я, наверное, единственный человек, который снимал сегодня на открытии маску. На телефон уже, наверное, пять уведомлений пришло о том, что ко мне подойдет менеджер Екатерина и решит все мои проблемы. Система работает.

Отказались в Phygital-офисе и от габаритных компьютеров, которые привязывают к определенному рабочему месту, — все манипуляции производятся через приложение, установленное в вашем смартфоне и банковском ноутбуке. Если гаджет разрядился, то вам предложат зарядку или альтернативный вариант — ноутбук или планшет.

Все по полочкам

Еще одно отличие офисного пространства, которое бросается в глаза, — это отсутствие привычных для рынка баннеров с рекламой продуктов кредитной организации и огромных плазменных экранов. В результате в центре внимания оказывается стол-трансформер, который прозвали Кракен — в честь мифического морского чудовища. За ним могут комфортно разместиться до 10 клиентов, а в его ящиках лежат такие полезные в работе вещи, как запасные ноутбуки.

Вдоль стены расположен стильный шкаф. Он полностью отражает концепцию банка: «Все по полочкам». Помимо того, что в нем можно оставить верхнюю одежду, в его нишах хранятся сканеры для проверки подлинности паспорта и несколько принтеров. Сердце шкафа — передовая кофемашина, которая умеет варить даже кофе из кокосового молока. И пока вы пьете любимый латте или миндальный кофе в комфортабельном кресле, вас обслуживают.

Для тех людей, у кого каждая секунда на счету, свой визит в банк можно запланировать — посмотреть в мобильном приложении загруженность отделения и выбрать предпочтительное время посещения — вас будут ожидать к этому часу.

Более 90 Phygital-офисов Альфа-Банка по всей стране

В Phygital-офисе почти нет расхода бумаги — все договоры и соглашения с банком клиент может подписать электронно-цифровой подписью прямо в приложении. Там же документ будет храниться. Однако при необходимости можно запросить печатную версию с подписью сотрудника и печатью банка. Поскольку первые Phygital-офисы Альфа-Банка открылись летом 2020 года в Москве, уже есть ощутимый экологический эффект — за прошлый год банк сэкономил порядка 70 тонн бумаги. Чтобы развить данный успех и изменить представление клиентов об обслуживании в своих отделениях, Альфа-Банк планирует открыть в этом году еще несколько десятков Phygital-офисов.