Народный мэр: почему Сардана Авксентьева идет в Госдуму с партией «Новые люди»

Политик Сардана Аксентьева, ставшая известной на посту мэра Якутска, намерена баллотироваться в парламент от политической организации «Новые люди», сообщает «Ъ». Ее кандидатуру поддержал лидер партии Алексей Нечаев. По его словам, Сардана Авксентьева – достойный политик, который смог по-новому подойти к работе, будучи мэром Якутска. Появление в политике “неравнодушных людей”, как Сардана Авксентьева, дает шанс на обновление и развитие всей страны.

Политические взгляды бывшего мэра Якутска полностью совпали с политикой партии «Новые люди», а цели очень близки с будущими однопартийцами. По ее словам, сегодня мало кто обращает внимание на то, как будут развиваться субъекты. Она считает справедливым предложение дать больше свободы регионам, как в экономическом так и в политическом плане.

Одной из самых актуальных проблем, по мнению политика, является нехватка полномочий у региональных властей, несовершенство в системе финансирования субъектов и системе распределения взимаемых в субъектах налогов. По мнению Сарданы Владимировны, в стране достаточно грамотных и опытных руководителей, готовых брать на себя ответственность за возможность самостоятельно решать, как их региону или городу развиваться. Одним словом, - субъектам необходимо дать полномочия, самостоятельность и ресурсы. По мнению «народного мэра», собранные в регионах налоги должны там и оставаться.

Не случайно, Сардану Авксентьеву уже называют мэром мечты многих россиян. Ее полюбили жители Якутска за честность и близость к народу. Она стала практически первой, кто общался с людьми напрямую через свой Instagram-аккаунт. Будучи в контакте с горожанами, она знала все об их жизни, стремлениях, проблемах и надеждах.

Первыми её шагами на посту главы города стала борьба с излишней роскошью, которая не должна считаться статусной категорией для политика или чиновника. В подтверждение своих слов мэр Авксентьева выставила на продажу элитные служебные машины чиновников. Вырученные средства пошли на выплату долгов предприятий города, а также организацию работы социального такси.

При ней прекратилось финансирование дорогостоящих мероприятий за счет муниципальной казны, расходы на информационную деятельность, рациональными стали расходы на командировки и прием делегаций. От расточительных чиновников, позарившихся на бюджетные деньги, администрации пришлось избавляться. Сардана Авксентьеву предложила продать здание мэрии в центре Якутска, пополнив этим городской бюджет.

Планов было много, но, к сожалению, Сардана Аксентьева не все успела сделать на посту мэра. Статус депутата Госдумы безусловно откроет для неё много новых возможностей для реализации прогрессивных и нужных как стране, так и обществу, идей.