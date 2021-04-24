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Геннадий Скляр принял участие во Всероссийском субботнике

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2021 14:44 0 240
Геннадий Скляр принял участие во Всероссийском субботнике

Депутат Государственной Думы РФ Геннадий СКЛЯР принял участие во Всероссийском субботнике, который посвящен теме городской среды и экологического поведения. Вместе с калужскими волонтерами Геннадий Иванович убирал территорию Березуйского оврага. Участники субботника очистили ее от прошлогодней листвы и мусора.

В считанные часы общими усилиями участок, который был отведен для приведения в надлежащее санитарное состояние, приобрел ухоженный вид.

По окончании работы Геннадий Скляр дал нам комментарий:

- В эти дни я погружен в проведение нашего рейтингового голосования по отбору общественных территорий и дизайн - проектов благоустройства. Это очень хорошая инициатива федерального министерства строительства и ЖКХ.  По сути, мы голосуем за объекты на территориях своих городов, которые   могут попасть в перечень на формирование комфортной городской среды в следующем  году.  Это голосование должно показать, что мы научились определять приоритеты.

Сейчас в ходе субботников мы чистим и готовим наши городские уголки, чтобы потом на их территориях появились серьезные проекты благоустройства. Березуйский овраг, по моей оценке, это болячка в центре Калуги. Я считаю, что такие проекты требуют профессионального подхода и решения городских властей,  потому что это инфраструктура города.

Сюда нужно привлекать краеведов, экологов, ландшафтников. Это не просто прийти, что-то почистить и поставить лавочки. Нужен проект, который обсудят и одобрят горожане. С огорчением должен признать, что после того, как несколько лет назад мы начали привлекать к этой теме общественное внимание,  ничего серьезного в решении проблемы так и не произошло.

В этот раз мы должны добиться того, чтобы наша работа по очистке Березуйского оврага стала укором городским властям: надо изыскивать средства и плотно заниматься этой территорией от центра города по направлению к Оке. Она  должна нас радовать и быть пригодной для отдыха.

Березуйский овраг - это такая лакмусовая бумажка, которая показывает, как мы умеем решать самые запущенные проблемы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2021 14:44 0 240
Тэги: госдума геннадий скляр
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