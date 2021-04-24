6 лет грозит жителю Калуги за кражу 6000 рублей

28-летний калужанин украл с карты своего товарища 6 000 рублей, передает информацию пресс-служба УМВД России по Калуге в субботу, 24 апреля.

УМВД поясняет:

- Фигурант, находясь в гостях у потерпевшего, попросил у него мобильный телефон для звонка. Взяв гаджет, мужчина вышел в другую комнату, где воспользовался подключенной к абонентскому номеру услугой по управлению банковским счетом и посредством СМС-команд перевел себе чужие деньги. Никому не сообщив о своих действиях, подозреваемый вернул телефон хозяину, потратив впоследствии похищенное на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

Мужчине грозит шесть лет тюрьмы.

Расследование продолжается.