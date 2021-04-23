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Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве Калужской области с детским центром «Орленок»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.04.2021 15:24 0 342
Владислав Шапша подписал соглашение о сотрудничестве Калужской области с детским центром «Орленок»

В Москве губернатор области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с директором Всероссийского детского центра «Орленок» Александр ДЖЕУСОМ, на которой обсуждались перспективы сотрудничества.

Ежегодно в «Орленке» проходит 13 тематических смен. Их участниками становятся более 20 тысяч детей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 11 до 16 лет. Помимо этого, здесь организуют фестивали различного уровня, спортивные соревнования, встречи с известными людьми. В центре сформирована обширная методическая база по работе с детьми и подростками.

Тысячи калужских детей за многие годы отдохнули в «Орленке». В октябре 2020 года здесь также был организован отдых 200 детей калужских медработников, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В ходе беседы Владислав Шапша отметил, что для многих поколений россиян знакомство с «Орленком» стало одним из самых ярких воспоминаний юности.

- Можно только позавидовать тем ребятам, которые относят себя к братству «орлят», - заметил губернатор. Он выразил признательность руководителю Всероссийского детского центра за многолетнее плодотворное сотрудничество и уверенность в том, что оно будет успешно продолжено на новом этапе.

- Тот, кто вкладывается в детей, думает о своем будущем. Ваши дети очень талантливые, очень отзывчивые на организацию любых проектов, - считает Александр Джеус. Он пригласил Владислава Шапшу посетить «Орленок» в тот период, когда там будут отдыхать дети из Калужской области и лично познакомиться с условиями их жизни, принять участие в соревнованиях, культурных, патриотических и других мероприятиях.

Владислав Шапша и Александр Джеус подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и ВДЦ «Орленок» в сфере образовательной деятельности. В его рамках предполагается реализация проектов по дополнительному образованию и профориентации, обмен информационными и методическими ресурсами, стажировки специалистов, осуществляющих работу в детских лагерях отдыха и оздоровления, сообщает пресс-служба правительства.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.04.2021 15:24 0 342
Тэги: область
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