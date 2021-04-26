ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ в белых халатах

Интервью с Турчиком Русланом Николаевичем - ведущим терапевтом, эндокринологом, физиотерапевтом и главным врачом Клиники Боли

1. Руслан Николаевич, расскажите о том, как вы решили стать врачом.

- Это мечта детства.



2. Каковы были главные шаги по воплощению этой мечты?

- Хорошая учеба, интерес к химии, биологии.



3. Если бы можно было вернуть молодость – согласились бы снова поступить в медицинский институт? И какие кафедры вы посещали бы с наибольшим интересом?

- Да. Кафедры физиологии, терапии.



4. Терапия, и особенно эндокринология – специальности, требующие и глубоких знаний, и педантичности, и кропотливости, и бесконечного терпения при работе с больными. Что в вашем характере и складе личности помогает этой работе?

- Помогает терпение, воспитанное родителями.



5. Помимо того, что вы практикующий врач, немало сил вы отдали и медицинской науке. Нет ли планов продолжить научные изыскания?

- Возможно.



6. Как на ваш взгляд: чем отличаются нынешние молодые врачи от тех «стариков», у которых учились мы сами?

- Мобильностью, доступностью информации, но меньше терпимости, анализа.



7. Есть ли у вас увлечения, не связанные с медициной?

- Дача



8. В вашем девизе – том, что помещён на сайте «Клиники боли» – приведены слова доктора Булгакова о счастье. Полностью ли совпадает с ними мнение о счастье доктора Турчика – или вы можете добавить что-то своё?

- Из каких элементов слагается счастье? Только из двух… Спокойная душа и здоровое тело.



9. Можете ли сформулировать три самых коротких правила здорового питания?

1. Разнообразие и рациональный баланс

2. Ограничение рафинированных продуктов, сахара, соли, алкоголя.

3. Режим.

Спасибо за конкретные, точные и содержательные ответы!

Интервью провел: Убогий Андрей Юрьевич – врач-уролог, автор.

Большое интервью с Турчиком Русланом Николаевичем вы можете посмотреть на канале «Жизнь без боли»: https://www.youtube.com/watch?v=vs5IFJJCSqo&t=1232s



Калужская Клиника Боли

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