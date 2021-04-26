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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ в белых халатах

Опубликовано: 26.04.2021 10:47 0 1281
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ в белых халатах

 Интервью с Турчиком Русланом Николаевичем - ведущим терапевтом, эндокринологом, физиотерапевтом и главным врачом Клиники Боли

1. Руслан Николаевич, расскажите о том, как вы решили стать врачом. 

- Это мечта детства. 
 
2. Каковы были главные шаги по воплощению этой мечты? 

- Хорошая учеба, интерес к химии, биологии. 
 
3. Если бы можно было вернуть молодость – согласились бы снова поступить в медицинский институт? И какие кафедры вы посещали бы с наибольшим интересом? 

- Да. Кафедры физиологии, терапии. 
 
4. Терапия, и особенно эндокринология – специальности, требующие и глубоких знаний, и педантичности, и кропотливости, и бесконечного терпения при работе с больными. Что в вашем характере и складе личности помогает этой работе? 

- Помогает терпение, воспитанное родителями. 
 
5. Помимо того, что вы практикующий врач, немало сил вы отдали и медицинской науке. Нет ли планов продолжить научные изыскания? 

- Возможно. 
 
6. Как на ваш взгляд: чем отличаются нынешние молодые врачи от тех «стариков», у которых учились мы сами? 

- Мобильностью, доступностью информации, но меньше терпимости, анализа. 
 
7.  Есть ли у вас увлечения, не связанные с медициной? 

- Дача 
 
8. В вашем девизе – том, что помещён на сайте «Клиники боли» – приведены слова доктора Булгакова о счастье.  Полностью ли совпадает с ними мнение о счастье доктора Турчика – или вы можете добавить что-то своё? 

- Из каких элементов слагается счастье? Только из двух… Спокойная душа и здоровое тело. 
 
9. Можете ли сформулировать три самых коротких правила здорового питания? 

1. Разнообразие и рациональный баланс 
2. Ограничение рафинированных продуктов, сахара, соли, алкоголя. 
3. Режим. 

Спасибо за конкретные, точные и содержательные ответы!

Интервью провел: Убогий Андрей Юрьевич – врач-уролог, автор.
Большое интервью с Турчиком Русланом Николаевичем вы можете посмотреть на канале «Жизнь без боли»: https://www.youtube.com/watch?v=vs5IFJJCSqo&t=1232s
 

Калужская Клиника Боли
г. Калуга, ул. Болотникова, дом 23
Телефоны: +7 (4842) 28-12-12, +7 915 890 15 15
 

Опубликовано: 26.04.2021 10:47 0 1281
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