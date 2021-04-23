Владислав Шапша поручил решить проблему с передачей медикам жилья в собственность

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел на площадке Калужского регионального отделения ВПП «Единая Россия» личный прием граждан. В пятницу, 23 апреля. об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

От имени населения поселка Газопровод Бабынинского района к главе региона обратилась педагог местной школы с просьбой провести ремонт автодороги «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод» протяженностью 12,6 километра. По ее словам, существующая дорога находится в плохом состоянии. Вместе с тем жители остро нуждаются в ней. В поселке проживает свыше 700 человек, многие из которых работают на близлежащих предприятиях. Здесь же проходит маршрут школьного автобуса.

В ходе беседы Владислав Шапша напомнил, что в регионе активно ведется дорожное строительство и, по его мнению, в ближайшее время необходимо довести до нормативного состояния всю опорную сеть дорог. Поэтому в этом году начнется ремонт автодороги от районного центра до поселка Газопровод. Завершить его губернатор поручил в 2022 году.

Председатель Региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Калужской области» Александр Логунов обратился к главе региона с просьбой о приобретении самоходной ледозаливочной машины для спортивной школы «Космос». Он рассказал о растущей в городе популярности занятий на льду и обратил внимание губернатора на то, что подобная техника работает в спортшколе с момента ее основания и нуждается в замене.

Владислав Шапша констатировал, что стоимость ледозаливочной машины составляет порядка 12 миллионов рублей и муниципалитету, в ведении которого находится школа, будет сложно самостоятельно изыскать такую сумму. Поэтому помощь в приобретении машины будет оказана в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Губернатор поручил руководству регионального министерства спорта организовать эту работу.

Речь также шла о необходимости строительства фельдшерско-акушерского пункта в деревне Алнеры Сухиничского района. С этой просьбой от имени 300 жителей к губернатору обратилась депутат сельского поселения. По ее словам, в настоящее время местный ФАП находится в приспособленном помещении, где трудно проводить прием граждан и необходимые медицинские процедуры.

Владислав Шапша подчеркнул, что на федеральном уровне приняты соответствующие нормативные документы, позволяющие использовать средства, направляемые в регионы в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, на строительство новых ФАПов. Поэтому уже в этом году в деревне Алнеры буде установлен современный модульный ФАП.

Врач общей практики из Калуги, заведующая Колюпановской амбулаторией Мария Устюжанина обратилась к губернатору с просьбой решить вопрос о передаче в ее собственность жилого помещения. Более десяти лет назад, когда она вместе с мужем, тоже врачом, приехала на работу в Калугу, с ней был заключен соответствующий договор. Однако в условиях изменившегося законодательства передача квартиры в собственность стала невозможной. В ходе беседы Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что в областном центре у 25 специалистов сложилась подобная ситуация.

В этой связи, учитывая актуальность дальнейшего привлечения в регион квалифицированных медицинских работников, Владислав Шапша поручил проработать вопрос о внесении изменений в существующие региональные нормативно-правовые документы с целью выполнения обязательств перед гражданами, оказавшимися в такой ситуации:

- Я прошу депутатов Законодательного Собрания области от партии «Единая Россия» обсудить этот вопрос и принять решение по такого рода обязательствам. Это будет справедливо по отношению к людям. В первую очередь к тем, кто уже отработал в области много лет и планирует в дальнейшем оставаться здесь. Вопрос надо решить так, чтобы люди не были обижены.