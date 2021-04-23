Владислав Шапша зарегистрировался для предварительного голосования партии «Единая Россия»

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В пятницу, 23 апреля, он сообщил, что уже зарегистрировался на сайте.

- С 24 по 30 мая 2021 года пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», - рассказал губернатор. - Зарегистрировался для участия в голосовании. Это могут сделать все граждане РФ, в том числе и жители Калужской области. Чтобы выбрать наиболее достойных, кто в последующем будет представлять наш регион в качестве кандидатов в депутаты на выборах в Государственную Думу РФ в Единый день голосования 19 сентября 2021 года.