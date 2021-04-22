В Калуге четыре новых детских сада откроются до конца 2021 года

В Калуге до конца 2021 года планируется достроить четыре новых детских сада. Они появятся на Сиреневом бульваре, улицах Маяковской, Азаровской и в районе «Кошелев». В четверг, 22 апреля. об этом заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Проконтролировал ход реконструкции детского сада на Правобережье в районе Сиреневого бульвара, - сообщил он. - Будущий детский сад рассчитан на 340 мест, разместят в нем 14 групп детей, 6 из которых - ясельные. Само здание было построено в 2016 году, но не было заселено, а для размещения в нем детского сада потребовалась реконструкция. Сейчас тут демонтируют часть внутренних перегородок в связи с требованиями противопожарной безопасности и ведут полный ремонт кровли. В ближайшее время одновременно начнутся строительство второго корпуса, благоустройство территории, отделка помещений.

Городской голова попросил подрядчика на входе в сад высадить кусты сирени.