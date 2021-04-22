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Подведены итоги конкурса студенческих работ «Моя Калуга – вектор в будущее»

Опубликовано: 22.04.2021 12:30 0 342
Подведены итоги конкурса студенческих работ «Моя Калуга – вектор в будущее»

22 апреля были подведены итоги конкурса студенческих работ «Моя Калуга – вектор в будущее».

В составе жюри оценили представленные работы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов, руководители РАНХиГС, представители министерства природных ресурсов и экологии и ГБУ «Дирекция парков».

«Депутаты Городской Думы внимательно относятся к молодёжным проектам, нам хочется, чтобы молодёжь активно участвовала в общественно-политической жизни нашего города, – обратился к участникам конкурса Юрий Моисеев. – У вас есть свежее видение, вы изучаете опыт других стран и регионов. Город – живой организм, он должен постоянно развиваться, нужны новые идеи и предложения. У активных и творческих представителей молодого поколения сейчас есть все возможности для самореализации, вы можете и должны принимать участие в развитии Калуги»

В 2021 году конкурс «Моя Калуга – вектор в будущее» посвящён вопросам экоурбанистики.

Студенты Калужского филиала РАНХиГС, Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и «Калужского коммунально-строительного техникума» представили девять проектов, пять из которых вышли в финал.

Авторы проекта «Воздушный поиск» разработали мобильную систему автономного наблюдения за объектами, экологического мониторинга и мониторинга потенциальных чрезвычайных ситуаций. Используется нейронная сеть, внедрённая на беспилотник, оснащённый камерами и тепловизором. Система анализирует данные и предлагает решения по экобезопасности объекта, также может использоваться для выявления фактов браконьерства. Партнёром проекта является национальный парк «Угра».

Проектом благоустройства территории Комсомольской рощи предусмотрено обустройство дорожно-тропиночной сети, озеленение узловых центров, установка скамеек, урн и стендов с информацией о животных и растениях Калужской области.

Проект «Плавучий бассейн»  предусматривает создание на Оке плавающей платформы из металлопластиковых блоков размерами 30 на 12 метров. На платформе разместятся две чаши бассейна для взрослых и детей. Также проектом планируется благоустройство прилегающей территории набережной.

Основная идея проекта благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума заключается в создании зоны отдыха и досуга студентов.

В проекте «EcoGenius» авторы разработали настольную интерактивную экологическую игру, направленную на повышение экологической грамотности подрастающего поколения и пропаганду бережного отношения к окружающей среде.

По результатам конкурса:

  • 1 место досталось проекту экологической игры «EcoGenius»;
  • 2 место – проекту «Воздушный поиск»;
  • 3 место –  проекту благоустройства и озеленения территории Коммунально-строительного техникума.

«Участники конкурса показали высокий уровень знаний и творческий подход, подготовив интересные проекты в таких сферах, как экология, благоустройство, рекреация, просвещение. Желаю вам дальнейших успехов и новых идей. Городские власти изучат предложенные проекты и постараются поддержать лучшие из них», – подытожил Юрий Моисеев.

Победителям и участникам конкурса были вручены призы и дипломы.

«Не останавливайтесь на достигнутом, за вами – будущее нашего города», – напутствовал финалистов Александр Иванов.

Опубликовано: 22.04.2021 12:30 0 342
Тэги: городская дума
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