Геннадий Скляр – о послании президента: «Все ключевые решения по развитию основ жизни в России будут обязательно применены в Калужской области»

Депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР прокомментировал послание президента Владимира ПУТИНА Федеральному Собранию, которое состоялось в среду, 21 апреля:

- Все ключевые решения по развитию основ жизни в России будут обязательно применены в Калужской области. Планы экономических проектов, строительства дорог, инфраструктуры, газификации, строительства школ и больниц будут подкреплены, в том числе, и федеральным бюджетом.

Отрадно, что президент сказал о развитии Тарусы и Боровска. Мы будем превращать калужскую землю в гостеприимную часть России и сделаем всё, чтобы гости, которые решат приехать к нам, остались довольны.