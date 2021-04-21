Геннадий Скляр прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР прокомментировал сегодняшнее послание Владимира Путина Федеральному Собранию:

- Меня особенно впечатлило, что наш президент говорил о будущем страны, в том числе в связи с преодолением пандемии. Оно не сложится, если страна, ее города не будут развиваться. И это все проецировалось на атомную энергетику, экологию, транспортную доступность, медицину, наше традиционное гостеприимство – во всех этих темах явственно проступает и наш Обнинск. Я также считаю очень важной темой в послании механизм инфраструктурных кредитов. Мы должны научиться им пользоваться, освоить его для того, чтобы Обнинск успешно развивался. Нацеленность на будущее – главный рефрен послания, и я уверен, он будет воспринят нашим наукоградом, и мы воспользуемся новыми возможностями для движения вперед.