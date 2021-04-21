Владислав Шапша встретился в Калуге с послом Финляндии в России

Во вторник, 20 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША встретился в Калуге с представителями финской делегации во главе с послом Финляндии в России Антти ХЕЛАНТЕРЯ.

- У наших партнеров большая деловая и культурная программа визита в Калужскую область, - отметил губернатор. - Во время встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Как отметил Шапша, почти четверть века назад строительство в Калужской области завода по производству гофрокартона и упаковки финской компании Stora Enso стало первым инвестиционным проектом со 100-процентным участием иностранного капитала в нашем регионе. С тех пор экономические, деловые и культурные взаимоотношения с Финляндией только крепнут.

- Сейчас в области 4 совместных предприятия, на которых трудятся свыше 700 человек, - подчеркнул глава региона. - Интерес со стороны финских инвесторов к нашему региону сохраняется, ряд проектов обсудили сегодня. Значительный потенциал нашего партнёрства связан с образовательной сферой, в том числе по подготовке инженерных кадров.