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Замминистра культуры России назвала фантастикой новый музей космонавтики в Калуге

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.04.2021 09:17 6 693
Замминистра культуры России назвала фантастикой новый музей космонавтики в Калуге

Во вторник, 20 апреля, в Калуге состоялась рабочая встреча губернатора Владислава ШАПШИ и статс-секретаря – заместителя Министра культуры России Аллы МАНИЛОВОЙ. Речь шла о продвижении музеев региона и дополнительных возможностях привлечения туристов, сообщает пресс-служба правительства.

Алла Манилова начала деловой разговор со своих впечатлений, полученных   в ходе знакомства с экспозицией и работой, развернувшейся в новом здании Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского:

- Как замечательно, что у Калуги есть такой музей, которого нет в европейских странах. Это просто фантастика. Будем в России везде продвигать этот музей.

Она отметила, что хорошим инструментом для этого является программа российского туризма «Моя Россия». Она реализуется с 2012 года по поручению президента нашей страны. В ней участвуют все 85 регионов. По оценке Аллы Маниловой, за прошедшие годы реализация программы доказала свою эффективность. Число туристов в рамках этого проекта для каждого региона квотируется.  В следующем году планируется увеличить квоту  туристов, приезжающих в Калужскую область, и все они обязательно посетят музей космонавтики. При этом Алла Манилова подчеркнула, что все музеи, работающие в регионе, вызывают интерес.

Заместитель главы федерального ведомства рассказала также об итогах первого дня работы проекта, стартовавшего сегодня в Калуге - цикл выездных презентационных и экспертно-методических мероприятий «Музейные маршруты России». Его участники, в том числе, обсудили механизмы продвижения калужских музеев. Реальную помощь в этом, по мнению профессионального сообщества, могут оказать Ассоциация космических музеев и Ассоциация военно-исторических музеев.

В свою очередь Владислав Шапша поблагодарил Аллу Манилову и Министерство культуры России за реализацию интересных программ, результаты которых чувствуют регионы. В качестве примера он привел проект «Новогодняя столица России», привлекший в Калугу дополнительных туристов.

- Это позволило нам выйти на равные с Казанью по привлечению туристов. Даже в пандемию, в это короткое новогоднее время к нам приехали  160 тысяч человек. Регион готов к вашим новым программам. Мы очень на это рассчитываем, – сказал глава региона.

По мнению Аллы Маниловой, Калугу и Калужскую область ждет рост потока туристов, и для этого здесь есть вся необходимая инфраструктура.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.04.2021 09:17 6 693
Тэги: область
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