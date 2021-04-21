Глава городского самоуправления Калуги поздравил работников органов местного самоуправления
Глава городского самоуправления Калуги Юрий МОИСЕЕВ поздравил работников органов местного самоуправления.
От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление – это самый близкий к людям уровень власти. Именно от профессионализма, опыта, компетенции и ответственности работников органов местного самоуправления зависит благосостояние людей и будущее города.
От всей души благодарю сотрудников органов местного самоуправления, активистов ТОС и всех неравнодушных калужан за плодотворную работу на благо города, заботу о красоте и процветании нашей милой Калуги!
Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых трудовых успехов и достижений!