Владислав Шапша проехал по Калуге на беспилотном автомобиле

Во вторник, 20 апреля, в Калуге на площадке Инновационного культурного центра открылась ежегодная конференция «ИТС регионам». В ее работе принял участие губернатор Калужской области Владислав ШАПША, сообщает пресс-служба правительства.

В рамках мероприятия Владиславу Шапше представили разработку НПО «СтарЛайн» - беспилотный автомобиль. Он оснащен оборудованием, которое решает задачи локализации автомобиля в пространстве, а также построения маршрутов движения. Для этого используются камеры и радары. Данные обрабатываются несколькими вычислительными центрами и контролируются компьютером.

Глава региона проехал на беспилотном автомобиле от входа в парк Циолковского до ИКЦ.

Также губернатор ознакомился с выставочной экспозицией. Ему были представлены проекты «Умный светофор», «Автодискавери», технологии распознавания «АвтоСканНар», стенды научно-производственных объединений, ведущих разработки в сфере интеллектуальных транспортных систем. В частности, Владислав Шапша осмотрел стенды компаний, занимающихся разработками и внедрением автоматических комплексов распознавания автомобильных номерных знаков и фотовидеофиксации нарушений ПДД, контролем состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Открывая пленарное заседание «Цифровая эра транспорта: развитие транспортной инфраструктуры в регионах России», глава области отметил, что тема инноваций очень близка нашему региону:

- Мы одними из первых в стране создали интеллектуальную региональную навигационную информационную систему, и к ней сегодня подключены более уже более 3500 автомобилей: пассажирских и школьных автобусов, автомобилей экстренных служб, уборочной техники. Мониторинг и управление транспортом позволили существенно повысить удобство и безопасность перевозок и перемещений на дорогах.

По словам Владислава Шапши, преимущества цифровых технологий используются для организации парковочного пространства, для работы муниципального транспорта, калужанам доступна информация о перемещении общественного транспорта, о свободных местах на парковках.

В регионе параллельно с ремонтом и строительством дорог внедряются интеллектуальные транспортные системы. Около 150 километров оборудованы светильниками, подключенными к автоматической системе управления дорожным освещением. За соблюдением весогабаритных параметров транспорта следят автоматизированные пункты контроля. По оценке главы региона, применение комплексов фотовидеофиксации позволило в прошлом году на 13 процентов снизить аварийность на дорогах области. Кроме этого, в 2020 году проведен эксперимент по внедрению электронной накладной транспортной накладной и путевого листа. Новый сервис повысил удобство грузоперевозок. В областном центре для подготовки к реконструкции одной из наиболее нагруженных развязок - Синие мосты - использована математическая транспортная модель. В планах - распространить эту систему для регулирования в автоматическом режиме транспортного потока в Калуге.

- Мы продолжим развивать интеллектуально транспортную систему, будем делать жизнь людей безопаснее, - заявил губернатор. - Сегодня ИТС - серьезная разнообразная индустрия: это конкуренция, новые подходы и идеи. Приезжайте с этим к нам, и они будут воплощены.