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В Калуге в обновленном музее космонавтики открылось первое крупное мероприятие

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.04.2021 16:12 0 120
В Калуге в обновленном музее космонавтики открылось первое крупное мероприятие

Во вторник, 20 апреля, в обновленном музее космонавтики в Калуге открылся крупный музейный форум. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- Сегодня наш обновленный музей космонавтики, который открыл свои двери для посетителей буквально несколько дней назад, стал площадкой для проведения крупного музейного форума, - рассказал он. - Со статс-секретарем - заместителем министра культуры Российской Федерации Аллой Маниловой дали старт проекту «Музейные маршруты России». Он направлен на продвижение музеев регионов ЦФО.

По словам главы региона, гости высоко оценили возможности нового комплекса музея космонавтики.

- Он стал ядром большой рекреационной территории, которая формируется вокруг него. Площадка около музея, Инновационный культурный центр, набережная Яченского водохранилища, которую начали благоустраивать в прошлом году, склон от музея к водохранилищу, где формируется пешеходная зона с концептуальным озеленением «Млечный путь», - подчеркнул Шапша. - Такой комплексный подход мы внедряем и в целом для продвижения туристического потенциала региона. Уже сегодня Калужскую область посещают порядка 2,5 млн. туристов в год. Развитие дорожной сети, инфраструктуры гостеприимства, локаций для различных активностей - все это в комплексе с культурно-историческими наследием нашего края, безусловно, будет способствовать привлечению туристов. Мы всегда рады гостям!

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 20.04.2021 16:12 0 120
Тэги: область
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