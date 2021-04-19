В центре «Расправь крылья!» прошёл день открытых дверей

19 апреля в Центре постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» прошёл день открытых дверей, посвящённый предстоящему Дню Земли, экологии и проблемам взаимоотношений человека и окружающей среды.

Центр посетили студенты калужских колледжей, представители Городской Управы и депутат Городской Думы Татьяна Коняхина.

Участники обсудили вопросы сохранения окружающей среды, раздельного сбора мусора, благотворительные экологические акции по сбору батареек, пластика и других отходов.

«Одно из основных направлений нашей работы – патриотическое воспитание. На мой взгляд, невозможно воспитать патриотизм без любви к природе и окружающей среде», – отметил директор центра Владимир Гоголев.

Татьяна Коняхина вместе со студентами и воспитанниками центра приняла участие в посадке хвойной аллеи.

«Мир огромен, но он состоит из наших городов, микрорайонов, дворов. Если все мы будем заботиться о чистоте хотя бы в своём дворе, то чистой будет и вся наша планета. Именно такой мы должны оставить её своим детям и внукам, – подчеркнула Татьяна Коняхина. – Сегодня прошла замечательная акция, мы вместе с детьми посадили деревья. Срубить или сломать дерево легко, гораздо сложнее его вырастить. Уверена, что дети будут бережно относится к тем деревьям, которые посадили своими руками».

Коллективы калужских колледжей за сотрудничество и помощь Центру были награждены почётными грамотами.

Центр «Расправь крылья!» создан для того, чтобы поддержать выпускников детских-домов, школ-интернатов, воспитанников замещающих семей в самом начале их самостоятельного жизненного пути, чтобы помочь ребятам в сложной жизненной ситуации и научить их справляться с трудностями.

Центр оказывает правовую и психологическую помощь, проводит спортивные занятия, помогает в трудоустройстве, обучает воспитанников решению бытовых проблем.