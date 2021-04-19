Владислав Шапша поздравил службу занятости с 30-летием

В понедельник, 19 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША начал заседание регионального правительства с поздравления в связи с 30-летием создания в России службы занятости.

- Я поздравляю всех, кто имел отношение к созданию этой службы, всех, кто работал в ней и продолжает работу, - подчеркнул он.

Губернатор отметил, что данная структура всегда помогала противостоять безработице, в том числе, в период пандемии, когда многие жители региона остались без работы.

При этом Владислав Шапша подчеркнул, что служба занятости постоянно модернизируется и использует современные технологии. Он пожелал всем ее сотрудникам «энергии, успеха и созидательной работы».