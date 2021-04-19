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Владислав Шапша поручил постоянно отслеживать влияние нацпроектов на жизнь конкретных людей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.04.2021 11:26 8 550
Владислав Шапша поручил постоянно отслеживать влияние нацпроектов на жизнь конкретных людей

В понедельник, 19 апреля, в Калуге губернатор Владислав ШАПША провел заседание регионального правительства.

Речь шла о текущем статусе реализации в Калужской области региональных проектов. В настоящее время в рамках национальных проектов их реализуется 44. На эти цели в этом году будет направлено около 17 миллиардов рублей.

Средний уровень реализации региональных проектов Калужской области по итогам первого квартала - 43%. В этот период в области продолжалось заключение контрактов на строительство объектов культуры, транспортной и социальной инфраструктуры, закупку медицинского оборудования. Строились детские сады, школы, спортивные сооружения, сельские дома культуры, реконструировались больницы, велась реализация проектов по созданию комфортной городской среды.

Полным ходом идет строительство северного обхода Калуги на участке Анненки-Жерело. Заключены государственные и муниципальные контракты на ремонт 132 километров дорог регионального и межмуниципального и местного значения. Начаты работы по приобретению и монтажу 10 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения.

Ведется работа по оснащению 152 школ компьютерами, мультимедиа, презентационным оборудованием и программным обеспечением, по созданию детского технопарка «Кванториум» на базе СОШ № 25 г. Калуги, по открытию 4 мастерских на базе Калужского индустриально-педагогического колледжа.

Меры социальной поддержки получили 15 470 семей, проведено 50 процедур ЭКО.

Продолжились работы по рекультивации полигона ТБО Калуги. Ликвидировано 6,3 тыс. кв. метров аварийного жилья.  Заключены контракты по всем шести объектам строительства (реконструкции) станций водоочистки, водопроводных и очистных сооружений на территории г. Сухиничи, пос. Ермолино, пос. Воротынск, пос. Бабынино и г. Людиново.

К участию в проекте «Производительность труда» присоединилось еще одно предприятие. Всего в проекте участвуют 55 предприятий.

Продолжается работа по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0 и включению предприятий области в комплексные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

Финансовую поддержку при гарантийной поддержке РГО получили 4 субъекта МСП на сумму 126 миллионов рублей.

Агентством развития бизнеса за первый квартал этого года оказаны услуги 30 самозанятым гражданам, на единой региональной площадке предпринимателям оказана 191 услуга информационно-консультационного и образовательного характера.

Продолжена работа по оказанию услуг связи по предоставлению доступа к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления и учреждениям бюджетной сферы области. Предоставлен доступ к интернету 2044 учреждениям. Проводится работа по цифровой трансформации 25 массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг.

Владислава Шапшу интересовало, насколько эффективно наш регион взаимодействует с Координационным центром Правительства Российской Федерации, основной задачей которого является обеспечение немедленного реагирования и оперативного разрешения инцидентов и где аккумулируется вся информация о реализации в стране национальных проектов.

Дмитрий Разумовский доложил, что интеграция работы с Координационным центром Правительства России возложена в нашем регионе на министерство цифрового развития, организационная схема взаимодействия выстраивается администрацией губернатора области. Один из каналов взаимодействия – получение объективной информации от Центра управления регионом, где аккумулируются обращения граждан, в том числе, направленные через соцсети.

Владислав Шапша акцентировал внимание на необходимости постоянного мониторинга ситуации по реализации нацпроектов и влиянии их результатов на жизнь конкретных людей. Губернатор напомнил, что во время недавнего посещения Координационного центра Правительства России, Президент страны Владимир Путин одним из важнейших вопросов назвал контроль организации школьного питания. По мнению Президента, важнейшая роль в этой работе принадлежит родительским комитетам.

В этой связи губернатор поручил министерству образования и науки области, а также главам муниципалитетов создать больше возможностей для родительской общественности в части контроля за организацией питания учащихся.

- Я просил депутатов этим заниматься, и они эту работу ведут. Прошу активнее привлекать к этой полезной деятельности и представителей родительских комитетов, тогда и поводов для беспокойства, вопросов и жалоб будет меньше.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 19.04.2021 11:26 8 550
Тэги: область
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