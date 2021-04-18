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Калужане пробились в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2021 14:37 0 430
Калужане пробились в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

В Калуге объявили имена победителей полуфинала проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал конкурса «Мастера гостеприимства» вышли 30 участников из 19 регионов страны. Всего за это право боролись 117 человек из 32 регионов России, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценивали их и выбирали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

- Нам было интересно и полезно выслушать и проанализировать идеи участников о туризме в Калуге и Калужской области. Думаю, что лучшие из предложений нам удастся оформить в целостный проект и воплотить его в жизнь. Мы рады успешному выступлению полуфиналистов из Калуги. Желаем им дальнейших успехов, - отметил заместитель городского головы – начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги Владимир Васин. - Мы стремимся к общей цели и готовы объединить с ними наши усилия для развития туризма в городе Калуге и Калужской области.

В финал конкурса «Мастера гостеприимства» пробился обнинчанин Роман Король с проектом туристско-рекреационного кластера в Калужской области. Также в число 30-ти лучших пробилась жительница областной столицы Алиса Шавина с проектом «Агродети Калуга».

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.04.2021 14:37 0 430
Тэги: россия страна возможностей гостеприимство
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