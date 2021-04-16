16 апреля управление по работе с населением на территориях отметило свое 15-летие.

С праздником сотрудников управления поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы и представители общественных организаций.

«Управление по работе с населением – одно из ключевых подразделений Городской Управы, от него зависит выстраивание диалога между властью и обществом, это прямая работа с людьми, решение их проблем, учёт общественного мнения, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Огромную роль управление играет в развитии ТОС, взаимодействии с общественными организациями, подготовке и проведении выборов. Мне довелось возглавлять управление по работе с населением и могу с уверенностью сказать, что сотрудниками выстроена чёткая, слаженная и планомерная работа».

Глава городского самоуправления пожелал сотрудникам управления крепкого здоровья, терпения, сил, успехов, благополучия и долгих лет плодотворной работы.

«Все 59 калужских территориальных общин тесно взаимодействуют с управлением. Вместе мы проводим встречи, субботники, праздники, благодаря конструктивному взаимодействию наши ТОСы выигрывают конкурсы всероссийского уровня», – отметила депутат Городской Думы, руководитель Ассоциации ТОС города Калуги Эльвира Капитонова.

«Управление по работе с населением – самое «боевое», его сотрудники находят общий язык со всеми жителями, решают проблемы людей, помогают ветеранским организациям, взаимодействуют с военными комиссариатами, участвуют в патриотическом воспитании», – подчеркнул депутат Городской Думы Андрей Иванов

Творческие коллективы города подготовили концертную программу, сотрудники управления были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.