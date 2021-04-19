Задай вопрос нотариусу
В четверг, 22 апреля, в нашей редакции пройдёт прямая линия с президентом Калужской областной нотариальной палаты Светланой Валериевной ЖАНЖАРОВОЙ.
Свои вопросы можно будет задать с 12:00 до 13:00 по телефону (4842) 79-04-54 или в прямом эфире на странице «Калужского перекрёстка» в «ВКонтакте». Там вопросы будут приниматься в чате трансляции.
Вопросы можно оставить заранее в комментариях (внимание: некорректные комментарии и комментарии, не являющиеся вопросами, будут удаляться).
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