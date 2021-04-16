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В «Кванториуме» наградили победителей деловой игры «Обнинск - город первых»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 15:42 0 199
В «Кванториуме» наградили победителей деловой игры «Обнинск - город первых»

15 апреля подвели итоги зрительского голосования за проекты.

- Город, в котором есть река, без нее жить не может, - отметил, поздравляя победителей, депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР.

Также благодарственные письма вручили замдиректорам школ, которые курировали все команды, и всем тем, кто помогал в организации игры.

Обнинску повезло иметь свой лес и реку. Понятно, что люди хотят пользоваться этими благами и с комфортом проводить время на свежем воздухе. Но, к сожалению, Протва и прилегающая к ней территория уже давно пришли в плачевное состояние. Вода в реке грязная, дно заилено, рядом разбит карьер, а на пляже и его окрестностях почти нет никакой инфраструктуры — пара зонтиков и кабинок для переодевания. И даже знаменитый «Поплавок» — и тот сгорел в начале года.

Привести эту территорию в порядок еще год назад предлагал депутат Государственной Думы Геннадий Скляр. Он даже приглашал оценить «фронт работ» главного архитектора Калуги Алексея Комова. Но чтобы воплотить эту идею в жизнь, нужны серьезные денежные вложения. А в одиночку город такие суммы не потянет.

- Нужно провести конкурс проектов зоны отдыха, причем он должен быть всероссийским и даже международным. А с хорошим проектом уже можно будет выходить к федеральным властям за поддержкой, — говорит Геннадий Скляр.

Прошел год, и во время «Деловой игры» идея зоны отдыха у воды снова дала о себе знать — 10-я школа со своим проектом попала «в яблочко».

Символично, что именно Геннадий Скляр награждал авторов этого проекта:

- Я очень рад, что дети думают, как сделать жизнь города лучше, и что именно они предложили вновь вернуться к идее создания зоны отдыха у воды. Река — это привилегия, которая дана нам природой, и все жители должны пользоваться этим благом. Победа этого проекта — посыл и властям города, и жителям начать серьезную работу в этом направлении: составить план развития, пригласить профессионалов.

- Начинать нужно с малого, — говорит мэр города Татьяна Леонова. — Убрать мусор, сделать доступ к реке. Поэтому 24 апреля мы все выйдем к Протве на субботник. Следующий этап — привести в порядок то, что есть. Восстановить волейбольную площадку, обновить пляжные «зонтики», песок. На следующий год запланирована очистка дна реки. Проект большой и зависит от многих факторов, в том числе запуска ермолинских очистных.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.04.2021 15:42 0 199
Тэги: геннадий скляр госдума
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