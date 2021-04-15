Владислав Шапша призвал калужан принять участие во Всероссийской переписи населения

В четверг, 15 апреля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Калужской области Юрием Зельниковым.

- Обсудили те вопросы, с которыми чаще всего обращаются люди, - отметил глава региона. - По словам Юрия Ивановича, сейчас это проблемы миграции, предоставления жилья, выплат пособий и предоставления льгот, ЖКХ.

На встрече была затронута тема Всероссийской переписи населения, которая пройдет осенью 2021 года.

- Призываю всех принять в ней активное участие, - подчеркнул Шапша. - Если мы будем знать, сколько человек реально проживает в регионе, это будет существенным подспорьем для нас в решении ряда социальных проблем, в том числе связанных с миграцией.

Также губернатор рассказал, что люди часто жалуются на действия управляющих компаний:

- Этот бизнес, к сожалению, пока не стал цивилизованным. У нас есть решимость последовательно вместе с правоохранительными органами наводить порядок в этом вопросе.

По словам Шапши, в нашем регионе один из самых опытных омбудсменов, люди ему доверяют, потому что находят реальную поддержку:

- Мы всегда идем на диалог, вместе разбираемся в ситуациях. Какие-то проблемы решаются адресно, где-то нужны изменения в законодательстве.