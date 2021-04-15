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Мемориальная доска в честь двух героев-десантников появилась в Калуге

Опубликовано: 15.04.2021 13:24 0 560
Мемориальная доска в честь двух героев-десантников появилась в Калуге

15 апреля в Калуге были открыта мемориальная доска в честь двух героев-десантников – участника афганской войны, Героя Советского Союза Сергея Павловича Козлова и  капитана Андрея Викторовича Зеленковского, погибшего при штурме Грозного. 

Мемориальная доска размещена на фасаде здания школы № 6, в которой учились Сергей Козлов и Андрей Зеленковский.  

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, руководители подразделений Городской Управы, представители ветеранских организаций, родственники и друзья героев. 

Старший лейтенант Сергей Козлов за мужество и героизм в боях Афганской войны был удостоен звания Героя Советского Союза. Это был один из первых случаев присвоения высшего геройского звания военнослужащим ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

После лечения в госпитале и учёбы в Военной академии имени Фрунзе Сергей Козлов продолжил службу, дослужился до звания полковника.
В 1993 году Сергей Павлович Козлов скончался от инфаркта. В 1999 году ему посмертно было присвоено звание Почётного гражданина города Калуги.

Капитан Андрей Викторович Зеленковский служил в составе миротворческих сил в Югославии и на Северном Кавказе, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике, погиб при штурме Грозного.  Он посмертно награждён орденом Мужества

«Сегодня мы открываем мемориальную доску двум героям, оба они учились в шестой школе, окончили Рязанское училище ВДВ, с оружием в руках защищали нашу Родину, – отметил в своём выступлении Юрий Моисеев. – Сергей Козлов воевал в Афганистане, где воины-интернационалисты не щадя своих жизней защищали нашу страну от международного терроризма. Андрей Зеленковский отдал свою жизнь, сражаясь с бандитами и террористами, защищая территориальную целостность нашей страны. Оба они – настоящие герои, замечательный пример и ориентир для молодого поколения. Огромное спасибо и низкий поклон всем ветеранам боевых действий, родителям и учителям, воспитавшим достойных защитников Отечества. Замечательно, что в Калуге чтут память героев, тех, кто во все времена защищал нашу страну».  

«Благодарю руководство города и ветеранскую организацию «Боевое братство». Они не забывают нас, заботятся, оказывают материальную помощь. Я очень рада, что моего сына помнят»,  – рассказала  Валентина Федоровна, мать Андрея Зеленковского.  

Опубликовано: 15.04.2021 13:24 0 560
Тэги: городская дума общество
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