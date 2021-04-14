Калужане получили новые скидки в популярных кафе города

В апреле в программе лояльности « Больше » появились новые промокоды со скидками и подарками от трех популярных кафе и городского кинотеатра.

В частности, по промокоду из приложения «Мой Tele2» или с сайта оператора жителям подарят пиццу «Пепперони бекон» при заказе в одной из пиццерий города.

Вторая новинка для клиентов оператора – это скидка в 50% на комбо в модной бургерной. Всего за 210 рублей посетители получат набор из бургера на черной булочке с котлетой из мраморной говядины, свежими овощами, сыром чеддер, авторскими соусами и перцем халапеньо. К нему полагается порция картофеля фри, пикантный соус и фирменный морс.

Третье предложение для гурманов – это кофе по классическим рецептам в новой кофейне в центре города. По промокоду от оператора калужанам вдвое снизят цену на капучино, американо, флэт уайт, латте, эспрессо, фильтр кофе, пуровер или аэропресс.

Завершают список – особые условия для абонентов в городском кинотеатре. Клиентам оператора подарят попкорн при покупке билета в кино. В программе доступны как новинки проката, так и уже полюбившиеся ленты.