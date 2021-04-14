13 апреля первый заместитель председателя Городской Думы Александр Иванов провёл заседание советов ТОС «Площадь Победы» и «Театральная площадь».

В заседании также участвовали депутат Городской Думы Сергей Стефанов, заместитель начальника управления ЖКХ Александр Колесов и специалисты управления по работе с населением.

Сотрудники полиции рассказали членам общин о наиболее распространённых видах мошенничества.

Очень часто злоумышленники представляются сотрудниками банков и стараются получить доступ к информации о банковских картах и персональным данным.

Нередко калужан обманывают при покупках через интернет, также мошенники представляются работниками коммунальных служб и навязывают жителям дорогостоящие товары, такие как фильтры для воды и датчики задымления.

Злоумышленники могут представляться и сотрудниками правоохранительных органов, сообщать о якобы попавших в ДТП родственниках и вымогать деньги.

Жителям были даны необходимые рекомендации и советы как сохранить свои деньги и не стать жертвой мошенников.

Обсуждался вопрос перехода на прямые расчёты с МУП «Калугатеплосеть».

В настоящее время задолженность управляющих компаний перед Теплосетью составляет порядка 300 миллионов рублей. Переход жителей на прямые расчёты с поставщиками коммунальных ресурсов позволит убрать лишнего посредника в лице управляющих компаний.

«Часть платежей жителей за отопление оседает в недобросовестных управляющих компаниях, растёт задолженность, ухудшается финансовое положение Теплосети, – отметил Александр Иванов. – Этот узел необходимо разрубить, переход на прямые расчёты закроет лазейку для мошенников. К сожалению, решение о переходе принимается только общим собранием жителей, провести которое не всегда удаётся. Для решения этой проблемы нужны изменения в законодательстве».

Представители МУП «Калугатеплосеть» и управления ЖКХ разъяснили членам общин правовые нюансы перехода к прямым договорам и призвали вести разъяснительную работу среди жителей.

Представитель АО «Газпром газораспределение Калуга» рассказал членам ТОС о необходимых мерах безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В последнее время участились случаи отравления угарным газом: только в 2021 году уже произошло шесть подобных происшествий.

Отмечалось, что одной из наиболее частных (90%) причин отравления является одновременное использование кухонных вытяжек и колонок АОГВ.

Также к несчастному случаю может привести нарушение правил эксплуатации дымоходов и вентканалов.

Жителям были даны необходимые рекомендации.

Обсуждались вопросы проведения субботников: взаимодействие с подразделениями Городской Управы и управляющими компаниями, обеспечение инвентарём и материалами.

«Сегодня я проверил состояние дворовых территорий округа, идеальный порядок во дворах домов № 5 по улице Николо-Козинской и № 10 по площади Победы, – сообщил Александр Иванов. – На остальных дворовых территориях, конечно, необходима уборка. Сейчас в Калуге проходит месячник по благоустройству, надеюсь, что жители откликнутся и примут активное участие в субботниках. Майские праздники город должен встретить красивым и ухоженным».