Больница скорой медицинской помощи отметила 60-летний юбилей

Сотрудников БСМП с годовщиной поздравили заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель министра здравоохранения Калужской области Илья Соваков.

В 1961 году по инициативе почётного гражданина Калуги Клеопатры Николаевны Шевченко в Калуге открылась новая современная клиника.

Всего за 2 года, была построена не просто больница, а целый клинический комплекс с хирургическим, травматологическим, неврологическим, инфекционным, гинекологическим и физиотерапевтическим отделениями.

Сегодня БСМП – это современный медицинский центр, оказывающий пациентам высококвалифицированную медицинскую помощь с применением самых современных технологий.

В больнице трудятся четыре кандидата медицинских наук, за высокий профессионализм двое врачей награждены почетным званием «Заслуженный врач РФ», один из врачей – «Заслуженный работник здравоохранения РФ», пять врачей являются заслуженными работниками здравоохранения Калужской области.

«От имени депутатов Городской Думы сердечно поздравляю всех сотрудников больницы скорой медицинской помощи с замечательным юбилеем, – обратился к собравшимся Юрий Моисеев. – Вами пройден огромный путь, больница всегда шла в ногу со временем, развивалась, это результат тяжелейшей кропотливой работы. Медицинский персонал проявляет самые лучшие качества: профессионализм, отвагу, терпение и сострадание. В самых тяжёлых условиях вы спасаете жизни людей. Низкий вам поклон! От всей души желаю вам здоровья, успехов, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!»

Творческие коллективы города подготовили концертную программу, врачи, медсёстры, санитары и лаборанты были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.