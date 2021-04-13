Владислав Шапша встретился с венгерским космонавтом Берталаном Фаркашем

Во вторник, 13 апреля, в рамках мероприятий, посвященных 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, состоялась встреча губернатора Владислава ШАПШИ с первым венгерским космонавтом Берталаном Фаркашем.

В ходе встречи гость рассказал о своей судьбе. Берталан Фаркаш родился в Венгрии в 1949 году. После окончания средней школы он поступил в авиационно-техническое училище имени Д. Килиана. В школе увлекался футболом и ему прочили карьеру профессионального футболиста. После окончания училища проходил службу в истребительной авиации войск ПВО Венгерской Народной Республики.

В 1977 году в Венгрии стартовал отбор космонавтов для участия в советской космической программе «Интеркосмос». Из 95-ти кандидатов – летчиков-испытателей – лишь четверо были отобраны на финальную подготовку, которая проходила в СССР. В первый полет в составе международной команды был отобран именно он, Берталан Фаркаш.

26 мая 1980 года первый венгерский космонавт-исследователь Берталан Фаркаш полетел в космос в составе советского корабля «СОЮЗ-36». После полета в космос Берталан стал настоящим героем на родине.

Берталан Фаркаш имеет звания Героя Венгерской Народной Республики и Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина и медалью «За заслуги в освоении космоса».

- Моего сегодняшнего гостя знают многие в мире, а в Венгрии – это человек-легенда, - почдеркнул Владислав Шапша. - На родине его называют ласково «наш Берци». Первый венгерский космонавт Берталан Фаркаш в 1980 году был одним из участников советской космической программы «Интеркосмос». И сегодня он активно поддерживает дружеские связи с нашей страной, в том числе с Калужской областью.